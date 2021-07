Il terrore di Chiellini | ciò che non avete visto | mentre parla con gli svedesi a Wembley follia-Florenzi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 luglio 2021) Ciò che non avevamo ancora. O quantomeno non tutti. Riavvolgere il nastro fino a domenica sera, alla sera più dolce, quella del trionfo Azzurro a. La domenica dell'Italia campione d'Europa, la vittoria sull'Inghilterra ai calcio di rigore. No, it's not coming home. It's coming Rome. Tutto vero. Ufficiale. Bellissimo. Dolcissimo, come l'abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, due tra i principali artefici di questa splendida, indimenticabile vittoria. Bene, dicevamo: ciò che forse non tutti avevano ancora. Nel post-partita, con lo stadio ormai quasi vuoto, ecco il capitano della Nazionale, Giorgio ...