Il successo europeo sui vaccini (Di martedì 13 luglio 2021) Ursula von der Leyen sabato ha dichiarato “missione compiuta” nella strategia dell’Unione europea sui vaccini. La Commissione ha rispettato i suoi impegni: gli stati membri hanno ricevuto un numero di dosi sufficienti per vaccinare il 70 per cento degli adulti entro la fine di luglio, con due mesi di anticipo rispetto all’obiettivo iniziale. La strategia dell’Ue è un successo, che ha evitato una guerra interna ai 27 per accaparrarsi le dosi e ha consentito di avere un portafoglio sufficientemente ampio per far fronte agli intoppi. Come abbiamo spiegato sul Foglio, il ritardo accumulato all’inizio dall’Ue sugli Stati Uniti era dovuto alle inadempienze ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Ursula von der Leyen sabato ha dichiarato “missione compiuta” nella strategia dell’Unione europea sui. La Commissione ha rispettato i suoi impegni: gli stati membri hanno ricevuto un numero di dosi sufficienti per vaccinare il 70 per cento degli adulti entro la fine di luglio, con due mesi di anticipo rispetto all’obiettivo iniziale. La strategia dell’Ue è un, che ha evitato una guerra interna ai 27 per accaparrarsi le dosi e ha consentito di avere un portafoglio sufficientemente ampio per far fronte agli intoppi. Come abbiamo spiegato sul Foglio, il ritardo accumulato all’inizio dall’Ue sugli Stati Uniti era dovuto alle inadempienze ...

Advertising

ZZiliani : NON ERA MAI SUCCESSO CHE UN PORTIERE VENISSE PREMIATO COME MIGLIOR GIOCATORE DELL'#EUROPEO. #Donnarumma - PinoRossonero : RT @ZZiliani: NON ERA MAI SUCCESSO CHE UN PORTIERE VENISSE PREMIATO COME MIGLIOR GIOCATORE DELL'#EUROPEO. #Donnarumma - ADM_assdemxmi : RT @unimib: Congratulazioni alla Nazionale Italiana di Calcio @azzurri per il magnifico successo Europeo ?? #campionideuropa E grazie anche… - Flatpaul : @LGramellini Sono LA difesa per eccellenza!!! Pilastri di 9 scudentti consecutivi, due finali di champions e fondam… - walter_porcino : RT @ioteilmare: Un ragazzo di 21 anni di Castellammare di Stabia ....ha fatto capire che l umiltà e l'impegno sono le vie per il grande suc… -