Il ruolo dell’Antitrust alla prova della sostenibilità ambientale

(Di martedì 13 luglio 2021) Ci sono tematiche che ci paiono così lontane e inconciliabili nelle nostre mappe mentali, da fare fatica a identificarne i nessi anche quando eventi nuovi portano a glegami insospettabili. E’, questo, il caso del provvedimento dell’Autorità garanteConcorrenza e del mercato n. 29645, in cui si sanzionava Google per non aver consentito l’accesso di Enel X e dei punti di ricarica per veicoli elettrici al sistema di geolocalizzazione e di mapping di Android. Questo caso, benché relativo a un abuso di posizione dominante di un operatore rispetto a un segmento dei servizi di trasporto, complice il periodo di grande sensibilità verso le questioni ...