Il palazzo di Wall Street celebra la vittoria dell’Italia a EURO 2020

«Tutte le strade portano a Roma, inclusa Wall Street. Stasera illuminiamo la nostra facciata di verde, bianco e rosso per congratularci con gli Azzurri per la vittoria di EURO 2020 ottenuta ieri». Con questo tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, e con una foto a corredo, il NYSE (New York Stock Exchange) ha voluto rendere L'articolo

