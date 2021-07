Il pagellone dell’Europeo 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 luglio 2021) Abbiamo aspettato un anno per poter assistere a questa competizione. Ora, dopo aver visto l’Italia trionfare nella competizione, possiamo tirare le somme anche per le altre squadre che hanno partecipato alla manifestazione. Partiamo dunque con . Quale è stata la più grande delusione del torneo ? Francia 4:dovevano essere i favoriti, la squadra pronta ad annichilire ogni strada sul cammino. Invece la squadra di Deschamps è la più grande delusione del torneo. Mai convincente a livello di gioco, i Blues si sono attaccati più alla giocata individuale che al gruppo. Inoltre anche lo spogliatoio non è stato coeso e questo ha influenzato notevolmente la squadra. Non è però un attenuante, ...