Il nero: sempre chic. Anche alle alte temperature (Di martedì 13 luglio 2021) Per molte donne i colori sono un tabù, non importa il clima. E il nero resta quel porto sicuro in cui rifugiarsi: un po’ perché sfina, un po’ perché è facile da abbinare, ancora perché fa sentire al sicuro. Una sorta di coperta di Linus difficile da abbandonare Anche alle alte temperature. La buona notizia è che gli outfit total black in estate non sono più un tabù, anzi. Se per Coco Chanel il non colore rappresentava “l’accordo perfetto”, oggi i look neri estivi sono più gettonati che mai. Ciò che conta è sapere su quali capi puntare e come abbinarli: ecco 5 idee in scuro da copiare ora, che accendono lo ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 luglio 2021) Per molte donne i colori sono un tabù, non importa il clima. E ilresta quel porto sicuro in cui rifugiarsi: un po’ perché sfina, un po’ perché è facile da abbinare, ancora perché fa sentire al sicuro. Una sorta di coperta di Linus difficile da abbandonare. La buona notizia è che gli outfit total black in estate non sono più un tabù, anzi. Se per Coco Chanel il non colore rappresentava “l’accordo perfetto”, oggi i look neri estivi sono più gettonati che mai. Ciò che conta è sapere su quali capi puntare e come abbinarli: ecco 5 idee in scuro da copiare ora, che accendono lo ...

