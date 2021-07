Il Napoli pubblica il calendario degli allenamenti di Dimaro, potranno accedere 700 tifosi (Di martedì 13 luglio 2021) In occasione del ritiro estivo di Dimaro Folgarida (15 – 25 luglio), in collaborazione con l’APT della Val Di Sole, che gestirà gli ingressi agli eventi, la SSC Napoli è lieta di riabbracciare i propri tifosi e di illustrarne il calendario completo. Al seguente link, è presente il programma degli allenamenti ai quali i tifosi potranno assistere, previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici: https://moduloaccessoritiro2021.sscNapoli.it L’Ordinanza della Provincia autonoma di Trento n°77 del 2 luglio 2021 riguardante i protocolli per la visione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) In occasione del ritiro estivo diFolgarida (15 – 25 luglio), in collaborazione con l’APT della Val Di Sole, che gestirà gli ingressi agli eventi, la SSCè lieta di riabbracciare i propri tifosi e di illustrarne ilcompleto. Al seguente link, è presente il programmaai quali i tifosiassistere, previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici: https://moduloaccessoritiro2021.ssc.it L’Ordinanza della Provincia autonoma di Trento n°77 del 2 luglio 2021 riguardante i protocolli per la visione ...

