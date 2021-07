Il Mostro del Quadraro, il documentario da stasera su Crime+Investigation (Di martedì 13 luglio 2021) La terribile vicenda de Il Mostro del Quadraro raccontata in uno speciale in due serate in onda stasera e mercoledì 14 luglio alle 22:55 su Crime+Investigation! Di padre, in figlio: perversione, omicidi e violenza. Un caso che ha sconvolto un quartiere, una storia di malavita e depravazione all'ombra del Colosseo viene raccontato nello speciale documentario in due episodi, Il Mostro del Quadraro in onda stasera e mercoledì 14 luglio alle 22.55 su Crime+Investigation (Sky al canale 119). È il 13 novembre del 1994 quando un ragazzo di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021) La terribile vicenda de Ildelraccontata in uno speciale in due serate in ondae mercoledì 14 luglio alle 22:55 su! Di padre, in figlio: perversione, omicidi e violenza. Un caso che ha sconvolto un quartiere, una storia di malavita e depravazione all'ombra del Colosseo viene raccontato nello specialein due episodi, Ildelin ondae mercoledì 14 luglio alle 22.55 su(Sky al canale 119). È il 13 novembre del 1994 quando un ragazzo di ...

Advertising

StefanoTolnay : @mircoDmirco È un mostro e la plebaglia è irresistibilmente dai mostri del politicamente corretto - Onedaymoree : RT @aspiesdiary: In vista di #Tokyo2020 vi invito a conoscere i ragazzi dell’#italbasket che ricordiamo sono alle Olimpiadi dopo ben 17 an… - fourshots_ofvod : RT @MarcelloLyotard: La logica dei buoni è più o meno questa le mie idee sono le uniche idee giuste democratiche civili Dunque se non sei… - FraLauricella : Tutti bravi Licia Maglietta, Giuseppe Battiston, Antonio Catania, Marina Massironi, quindi merito del regista Silvi… - magub5 : RT @paciolla_sabino: È il giorno della terza apparizione di Fatima in cui la Madonna mostrò ai bambini l’inferno, comunicò i tre segreti e… -