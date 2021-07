Il matrimonio di Rosa | al cinema dal 16 settembre

(Di martedì 13 luglio 2021) Dal 16arriva neiitaliani ILDI, la brillante commedia diretta da Icíar Bollaín che ha trionfato al box office spagnolo e ottenuto 8 nomination ai Premi Goya. Di cosa parla “Ildi”? Il film racconta un fenomeno internazionale, per la prima volta sul grande schermo, che ha origine in Giappone ma che, in pochissimo tempo, si è diffuso in tutto il mondo: ilin solitaria. Donne di ogni età, da sole o in compagnia di familiari e invitati, sentono il bisogno di “impegnarsi” con sé stesse, promettendosi di ...

- cinefilosit : Il matrimonio di Rosa dal 16 settembre al cinema #ILoveCinefilos

Dal 16 settembre arriva nei cinema italiani IL MATRIMONIO DI ROSA, la brillante commedia diretta da Icíar Bollaín ...Il film racconta un fenomeno internazionale, per la prima volta sul grande schermo, che ha origine in Giappone ma che, in pochissimo tempo, si è diffuso in tutto il mondo: il matrimonio in solitaria.