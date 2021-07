Il matrimonio di Bernardeschi: il look dello juventino lascia tutti senza parole [FOTO] (Di martedì 13 luglio 2021) Sono giorni fantastici per Federico Bernardeschi, il calciatore della Juventus è reduce dalla vittoria di Euro 2021 con la maglia dell’Italia e oggi si è sposato. Continua la festa per la vittoria degli azzurri, la squadra di Roberto Mancini si è laureato campione d’Italia dopo il successo ai calci di rigore contro l’Inghilterra. Un protagonista delle ultime partite è stato Bernardeschi, quando chiamato in causa il calciatore della Juventus si è fatto trovare pronto, in più ha realizzato due rigori importantissimi contro Spagna e Inghilterra. Bernardeschi oggi si è sposato con Veronica Ciardi. L’attaccante si è scatenato e si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 luglio 2021) Sono giorni fantastici per Federico, il calciatore della Juventus è reduce dalla vittoria di Euro 2021 con la maglia dell’Italia e oggi si è sposato. Continua la festa per la vittoria degli azzurri, la squadra di Roberto Mancini si è laureato campione d’Italia dopo il successo ai calci di rigore contro l’Inghilterra. Un protagonista delle ultime partite è stato, quando chiamato in causa il calciatore della Juventus si è fatto trovare pronto, in più ha realizzato due rigori importantissimi contro Spagna e Inghilterra.oggi si è sposato con Veronica Ciardi. L’attaccante si è scatenato e si è ...

Advertising

SaraMeini : #Matrimonio #Bernardeschi le immagini di @TgrRaiToscana dall’interno del Duomo di Carrara. Padre Luigi prima dell’i… - forumJuventus : Sobrietà dal matrimonio di #Bernardeschi ?? - Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - BeaCivino : RT @my1gioia: In teoria è il giorno del suo matrimonio, in pratica la festa per festeggiare la vittoria dell'Italia agli europei. Fede Bern… - giuljah : RT @Iramaxfan: mi fa sentire male il fatto che stia continuando a festeggiare per l'europeo e se ne stia fottendo altamente del suo matrimo… -