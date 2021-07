Il matrimonio di Bernardeschi, centinaia di persone già davanti alla chiesa (Di martedì 13 luglio 2021) Carrara, 13 luglio 2021 - Federico Bernardeschi si sposa. Il matrimonio dell'attaccante della Juventus e della Nazionale , fresco campione d'Europa con gli azzurri di Mancini dice oggi sì a Veronica ... Leggi su lanazione (Di martedì 13 luglio 2021) Carrara, 13 luglio 2021 - Federicosi sposa. Ildell'attaccante della Juventus e della Nazionale , fresco campione d'Europa con gli azzurri di Mancini dice oggi sì a Veronica ...

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - dearloueh : RT @sbetz10: Che voglia di andare al matrimonio di Bernardeschi e stare al tavolo con Barella - rossellaaguirre : RT @sofiabursin: chi devo pagare per avere una foto di chiesa e barella in smoking al matrimonio di bernardeschi - twinross_ : Ma in che senso il matrimonio di Bernardeschi su RAI1? È la persona più riservata del mondo, abbiamo praticamente… - Aliig28 : RT @Karmaaisabitchx: Mai avrei pensato di ritrovarmi con la mia tl a commentare il matrimonio di Bernardeschi trasmesso da una diretta di R… -