Il master in data analysis dedicato a persone senza lavoro finanziato da Intesa Sanpaolo (Di martedì 13 luglio 2021) Promuovere l’accrescimento e il rinnovamento delle competenze in chiave digitale per gli over 40 senza occupazione, anche a causa della pandemia, domiciliati o residenti in Lombardia. È questo l’obiettivo di Digital Restart, il master in data analysis realizzato da Talent Garden Innovation School e voluto da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.Il progetto è destinato a lavoratori in età compresa tra i 40 e i 50 anni, domiciliati o residenti nella Regione Lombardia, attualmente senza un impiego, che vogliono approfondire il settore dell’analisi dei dati in ambito ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 luglio 2021) Promuovere l’accrescimento e il rinnovamento delle competenze in chiave digitale per gli over 40occupazione, anche a causa della pandemia, domiciliati o residenti in Lombardia. È questo l’obiettivo di Digital Restart, ilinrealizzato da Talent Garden Innovation School e voluto da Fideuram –Private Banking.Il progetto è destinato a lavoratori in età compresa tra i 40 e i 50 anni, domiciliati o residenti nella Regione Lombardia, attualmenteun impiego, che vogliono approfondire il settore dell’analisi dei dati in ambito ...

Advertising

zazoomblog : Il master in data analysis dedicato a persone senza lavoro finanziato da Intesa Sanpaolo - #master #analysis… - paolocosso : Il master in data analysis dedicato a persone senza lavoro finanziato da Intesa Sanpaolo #linkiesta #news… - Tizio_Original : RT @Linkiesta: Il master in data analysis dedicato a persone senza lavoro finanziato da @intesasanpaolo - Linkiesta : Il master in data analysis dedicato a persone senza lavoro finanziato da @intesasanpaolo - about_big_data : RT @SIOItweet: ?? #SIOI #MASTER IN PROTEZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA PAESE - Cyber Intelligence, Big Data e Sicurezza delle Infrastrutture C… -