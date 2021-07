Il governo polacco blocca l’arrivo del nuovo ambasciatore Usa in Polonia (Di martedì 13 luglio 2021) Il governo polacco chiede che Marek Brzezi?ski, figlio di Zbigniew Brzezi?ski, rinunci alla cittadinanza polacca prima di venire in Polonia. Quest’ultimo risponde che non può rinunciare a qualcosa che non c’è. L’intera situazione dà l’impressione che il governo polacco voglia umiliare il rappresentante dell’amministrazione, Joe Biden, prima che il nuovo ambasciatore Usa arrivi a Varsavia. Non è la Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Ilchiede che Marek Brzezi?ski, figlio di Zbigniew Brzezi?ski, rinunci alla cittadinanza polacca prima di venire in. Quest’ultimo risponde che non può rinunciare a qualcosa che non c’è. L’intera situazione dà l’impressione che ilvoglia umiliare il rappresentante dell’amministrazione, Joe Biden, prima che ilUsa arrivi a Varsavia. Non è la

Il governo polacco blocca l'arrivo del nuovo ambasciatore Usa in Polonia
La Polonia sta ritardando l'accordo per il nuovo Ambasciatore USA in Polonia secondo una legge pre guerra che indica che è polacco ...

