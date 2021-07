Il Fatto: Milan e Inter “puniscono” Bruce Springsteen per il suo appello a salvare San Siro (Di martedì 13 luglio 2021) Inter e Milan dicono no a Bruce Springsteen. Gli hanno vietato di usare lo Stadio San Siro per il suo tour. Lo racconta Il Fatto Quotidiano, ipotizzando che dietro il diniego dell’impianto ci sia il Fatto che il cantante si è schierato dalla parte di chi vorrebbe salvare lo stadio intitolato a Meazza. “La M-I Stadio Srl, compartecipata da Milan e Inter, ha negato l’eventualità di far esibire Springsteen nella stagione live 2022, con scorno dei fans e un boomerang d’immagine per la stessa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021)dicono no a. Gli hanno vietato di usare lo Stadio Sanper il suo tour. Lo racconta IlQuotidiano, ipotizzando che dietro il diniego dell’impianto ci sia ilche il cantante si è schierato dalla parte di chi vorrebbelo stadio intitolato a Meazza. “La M-I Stadio Srl, compartecipata da, ha negato l’eventualità di far esibirenella stagione live 2022, con scorno dei fans e un boomerang d’immagine per la stessa ...

SkySport : Milan, tutto fatto per Giroud e Brahim Diaz. Diversi i nomi per la difesa #SkyCalciomercato #Milan - CB_Ignoranza : Cellino ha fatto uno sconto al Milan per Sandro Tonali: 16milioni e 999mila euro invece di 17 milioni. No, non son… - napolista : La M-I Stadio srl ha negato al Boss date per i concerti. Definì il Meazza “un muro di umanità” - Hitilcazzaro : @DionisioMinerva @PBPcalcio Consideriamo il fatto che isco chieda 9 mln,sabitzer ha molte pretendenti e forse tempo… - McVirga86 : Caro @mauro_suma, facciamo la ramanzina pure a @FrancescoOrdine che parla di inter come hai fatto a @GuarroPas ieri… -