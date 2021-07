Il discorso di Mancini agli Azzurri prima della finale Dà la formazione e poi | “Siamo noi padroni del nostro destino | sapete cosa dovete fare”

(Di martedì 13 luglio 2021) “Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina…”. Robertofinalissima di Wembley trova anche il tempo di scherzare con i suoi giocatori per smorzare un po’ la tensione. Poi torna a dettare latitolare. Cancella il nome di Spinazzola, dopo qualche risata, riparte: “Emerson, Jorgio, Marco, Bare, Ciro, Lorenzo e Federico”. E poi il: “Non ho niente da dirvi più. Voiquello che siete, nonqua per caso.noidel...

Poi la confessione che fa capire l'umiltà del gruppo messo su dal ct Roberto: "Devo ancora ... Mario Draghi, ha dedicato ampio spazio neldi ringraziamento rivolto alla Nazionale ...... alla vigilia dei suoi ottant'anni (li compirà il 23 luglio), con un viaggio a Parigi e un... Se non fosse che, imprese calcistiche dei ragazzi di Robertoa parte, i problemi restano ...“Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina…”. Roberto Mancini prima della finalissima di Wembley trova anche il tempo di scherzare con i suoi giocatori per smorzare un po’ la tensione. Poi torna a dettare la f ...Il noto assunto secondo cui una squadra che vince non andrebbe cambiata trova spesso e volentieri conferma, nel calcio, con l'auspicio di dare continuità a quel che funziona e di non alterare equilibr ...