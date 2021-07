Il ddl Zan arriva in Senato | il Pd si gioca la sua credibilità

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - amnestyitalia : #ddlZan Basta con la disinformazione. Il testo è chiaro, urgente, e atteso da vent’anni. Lo si approvi finalmente a… - therealmighe : RT @AndreaVenanzoni: Hanno già spiegato a Fedez che Zan di nome non fa DDL? - infoitinterno : «Noi musulmani diciamo no al ddl Zan. La sinistra ci usa» -

Ultime Notizie dalla rete : ddl Zan

... in contemporanea all'Aula, per chiedere la 'leggesenza compromessi'. Intanto gli occhi sono ... 'Qualcuno narra chesia stato bloccato per mesi in commissione, non è una narrazione reale', ha ...Il disegno di legge, sul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità, arriva al Senato. Segui la discussione in diretta."La Cgil sarà nuovamente in piazza insieme ai movimenti delle donne e della comunità Lgbt+ per chiedere con forza un chiaro e definitivo 'sì' al disegno di legge ...Come ricordiamo in un altro articolo, in queste stesse ore il Ddl Zan è atteso ad un doppio appuntamento: la Commissione, dove la Lega tenterà di riuscire a far passare delle modifiche, ed infine nell ...