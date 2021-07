Il Ddl Zan approda oggi in aula al Senato. Numeri in bilico: sarà decisiva Italia viva (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’approvazione alla Camera nel novembre 2020, il Ddl Zan approda oggi in aula al Senato per l’inizio della discussione generale, dopo la calendarizzazione passata la scorsa settimana in commissione Giustizia di Palazzo Madama con 13 voti a favore e 11 contrari. Ma il destino del disegno di legge contro l’omotransfobia è tutt’altro che scontato. Il voto sarà, con tutte le probabilità, segreto. Ragion per cui si teme che anche tra le fila dei partiti che più strenuamente han dichiarato l’intenzione di votare a favore del disegno di legge (Pd, M5s e LeU) potrebbero esserci dei franchi tiratori. La sorte ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’approvazione alla Camera nel novembre 2020, il Ddl Zaninalper l’inizio della discussione generale, dopo la calendarizzazione passata la scorsa settimana in commissione Giustizia di Palazzo Madama con 13 voti a favore e 11 contrari. Ma il destino del disegno di legge contro l’omotransfobia è tutt’altro che scontato. Il voto, con tutte le probabilità, segreto. Ragion per cui si teme che anche tra le fila dei partiti che più strenuamente han dichiarato l’intenzione di votare a favore del disegno di legge (Pd, M5s e LeU) potrebbero esserci dei franchi tiratori. La sorte ...

