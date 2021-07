Il Cts: in classe senza distanziamento solo se professori e ragazzi sono vaccinati (Di martedì 13 luglio 2021) Il Cts si è espresso sul ritorno a scuola a settembre. Il Messaggero riporta le indicazioni degli scienziati. “Nel prossimo anno scolastico si potrà andare a lezione senza l’obbligo di rispettare il distanziamento. Ma con alcune condizioni: bisognerà continuare a indossare le mascherine perché comunque le aule sono luoghi chiusi in cui la trasmissione del virus è molto più probabile se c’è un infetto. Si potrà rinunciare al distanziamento solo dove c’è un’ampia copertura vaccinale, sia tra i ragazzi (parliamo della fascia di età 12-18 anni, per i quali esiste un vaccino autorizzato) sia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) Il Cts si è espresso sul ritorno a scuola a settembre. Il Messaggero riporta le indicazioni degli scienziati. “Nel prossimo anno scolastico si potrà andare a lezionel’obbligo di rispettare il. Ma con alcune condizioni: bisognerà continuare a indossare le mascherine perché comunque le auleluoghi chiusi in cui la trasmissione del virus è molto più probabile se c’è un infetto. Si potrà rinunciare aldove c’è un’ampia copertura vaccinale, sia tra i(parliamo della fascia di età 12-18 anni, per i quali esiste un vaccino autorizzato) sia ...

