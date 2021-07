“Il Covid? Ci convivremo per decenni”. L’ipotesi Crisanti e i vaccini (Di martedì 13 luglio 2021) “Io prevedo una convivenza col virus abbastanza lunga”. Parola di Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, a ‘Newsroom Italia’ su RaiNews24. “Consideriamo – ha evidenziato – che per eliminare un virus come quello del vaiolo ci sono voluti 40 anni e quello della poliomielite dopo 70 anni forse cominciamo a sperare di poterlo eliminare completamente. Quindi ci vuole molto tempo e dei vaccini estremamente efficaci”. La campagna vaccinale “Dobbiamo incoraggiare al massimo l’adesione alla vaccinazione, perché questa variante mette in pericolo tutto il lavoro fatto fino ad adesso”, ha aggiunto. “Questa è una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) “Io prevedo una convivenza col virus abbastanza lunga”. Parola di Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, a ‘Newsroom Italia’ su RaiNews24. “Consideriamo – ha evidenziato – che per eliminare un virus come quello del vaiolo ci sono voluti 40 anni e quello della poliomielite dopo 70 anni forse cominciamo a sperare di poterlo eliminare completamente. Quindi ci vuole molto tempo e deiestremamente efficaci”. La campagna vaccinale “Dobbiamo incoraggiare al massimo l’adesione alla vaccinazione, perché questa variante mette in pericolo tutto il lavoro fatto fino ad adesso”, ha aggiunto. “Questa è una ...

