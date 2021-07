Il comparto della vigilanza privata di nuovo nel dimenticatoio

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 luglio 2021) La fisica contemporanea ci spiega che la freccia del tempo, ossia l’ordinato scorrere degli eventi in una sequenza temporale unidirezionale, è solo una convenzione che ci aiuta a rendere semplice ciò che altrimenti sarebbe assai poco comprensibile per chi non ha avuto la costanza di addentrarsi nell’esplorazione delle legginatura. Ebbene, a volte si ha l’impressione che la nostra Pubblica Amministrazione e la nostra politica, in un moto rivoluzionario altrimenti per loro innaturale, vogliano sottrarsi al comune sentire e provare a curvare la freccia del tempo sino ad arrotolarla su se stessa, tanto e tanto da sperare di fermarla. Non so se effettivamente alla ...