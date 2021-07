Il bacio è un apostrofo di zucchero tra le nocciole e il cioccolato

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 luglio 2021) L’Italia è questo paese che ci passi con il treno ed è pieno di colline, colline verdeggianti e di storia e di pianure e di città d’arte e tradizioni letteratura, poesia dove a noi però ecco, in sostanza soprattutto piace mangiare» scriveva Mattia Torre nell’incipit di Gola. Se si volesse fare un giro d’Italia dei biscotti il percorso avrebbe più tappe della corsa ciclistica. Ogni paese ha la sua ricetta, ogni vicolo cela un profumo. Tra le colline di Novi e Tortona, in quell’angolo di basso Piemonte che sconfina dolcemente in Liguria, il profumo è quello fragrante della farina diche da sempre finisce nell’impasto di torte e biscotti. Il più goloso e famoso è il ...