Il 14 luglio è il Free Britney Radio | la giornata a supporto di Britney Spears

(Di martedì 13 luglio 2021) La vicenda giudiziaria che vede come protagonistiSpears e il padre ha fatto il giro del mondo. Moltissime le star che si sono schierate dalla parte della cantante, chiedendo al giudice che venga rimossa la tutela del padre su di lei. Per il 14, però, si è addirittura organizzata unaa sostegno della popstar per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione sulla vicenda. Ecco in cosa consiste il: il 14il movimento in difesa della ...

Advertising

ellypois : RT @EasyInve: La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo torna ad essere “Covid free”. É di oggi, martedì 13 luglio… - EasyInve : La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo torna ad essere “Covid free”. É di oggi, martedì… - startzai : RT @SunnymoneyTrade: Aggiornamenti: OPEN INTEREST 13 LUGLIO AREA MEMBRI FREE - SunnymoneyTrade : Aggiornamenti: OPEN INTEREST 13 LUGLIO AREA MEMBRI FREE - scommesseperfet : Pronostici calcio Abbonati LowOdds* 13-14-15-16/07/2021 Qui i 23 Prono 'LowOdds' al completo:… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio Free

Velvet Mag

ADV FioranoMusic propone per sabato 17alle ore 21.00, in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, un nuovo appuntamento con "Music Is My Radar", dedicato ai Beatles, come sempre in collaborazione con ...... ad esito del processo negoziale del quale era stata data comunicazione lo scorso 1, il ...l'accordo è avvenuto 'su multipli ragionevoli e ha un effetto accrescitivo significativo su utili e...La terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII di Bergamo torna ad essere «Covid free». É di oggi, martedì 13 luglio, il trasferimento ad altro reparto, non di area critica, dell’ultimo paziente ...Braia: "Occorre recuperare fondi per gli interventi urgenti e obbligatori e risolvere una situazione che, allo stato attuale, impedisce che si svolgano a Matera le gare della massima serie A1 del calc ...