IEA | mercato petrolifero sotto pressione se OPEC+ non aumenta offerta

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo due mesi consecutivi di calo, la domanda mondiale di petrolio èta di circa 3,2 milioni di barili al giorno (MB/giorno), a quota 96,8 MB/giorno, nel mese di giugno. È quanto si legge nell’Oil Market Report del mese di luglio dell’IEA, l’Agenzia internazionale dell’energia. L’organizzazionelinea che “la solida crescita economica globale, l’aumento dei tassi di vaccinazione e l’allentamento delle misure di restrizione contribuiranno a sostenere una più forte domanda mondiale di petrolio per il resto dell’anno”. Ora l’IEA prevede che la domanda mondiale di petrolio aumenterà di 5,4 MB/giorno nel 2021 e di 3 MB/giorno nel 2022, ...

"In tal caso - scrive l'IEA - i mercati petroliferi si restringeranno in modo significativo poiché la domanda si riprenderà dal crollo indotto dal Covid. L'eccedenza delle scorte petrolifere globali ......