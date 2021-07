I nuovi decoder ibridi di TIM con Android TV e DVB-T2 stanno arrivando (Di martedì 13 luglio 2021) Sagemcom ha annunciato di aver consegnato a TIM i nuovi decoder ibridi con Android TV e DVB-T2, il cui arrivo è sempre più vicino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 luglio 2021) Sagemcom ha annunciato di aver consegnato a TIM iconTV e DVB-T2, il cui arrivo è sempre più vicino. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

M_B_Med : @TIM_Official pubblicizza e vende i nuovi decoder #TIMVision ma poi, come nel mio caso, invia a casa dei clienti, (… - Bracco72702260 : Nuovi decoder TIM Vision, le foto esclusive. DVB-T2, 4K e Android al servizio di calcio e film in TV - StefanoBose : @Fede_Rico74 @sanachan91 @criflower @Maximomog I decoder per adattare vecchio televisore ai nuovi standard costano… - fastenseat : @GianniDeMarchis @confundustria @criflower Io vivo serenamente con un ottimo crt 29” con decoder dual tuner Poi ca… - OrlandoChicconi : @criflower @mazzolenigiova1 Basterebbe prendere 2 nuovi decoder e funzionano perfettamente.. oppure fai a meno dell… -