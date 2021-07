I medici del 118: «Una notte di follia. I tifosi hanno bloccato le ambulanze e deriso il personale» (Di martedì 13 luglio 2021) Sul Corriere del Mezzogiorno la denuncia dei medici del 118 su quanto accaduto durante la notte dei festeggiamenti per l’Italia campione d’Europa. A parlare è Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrite”. E’ un medico del 118: ha pubblicato un post su Facebook in cui racconta ciò che ha visto. «È stata una notte apocalittica per le poche ambulanze (tredici su diciassette) in servizio tra domenica e lunedì a Napoli. La zona del lungomare e del centro storico si è trasformata in una bolgia di persone ammassate le une sulle altre, non poche delle quali sotto l’effetto dei fumi dell’alcol. I mezzi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) Sul Corriere del Mezzogiorno la denuncia deidel 118 su quanto accaduto durante ladei festeggiamenti per l’Italia campione d’Europa. A parlare è Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrite”. E’ un medico del 118: ha pubblicato un post su Facebook in cui racconta ciò che ha visto. «È stata unaapocalittica per le poche(tredici su diciassette) in servizio tra domenica e lunedì a Napoli. La zona del lungomare e del centro storico si è trasformata in una bolgia di persone ammassate le une sulle altre, non poche delle quali sotto l’effetto dei fumi dell’alcol. I mezzi ...

