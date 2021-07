"I cubani non hanno da mangiare". Yoani Sanchez denuncia: “Ci sono morti, feriti, arrestati e desaparecidos" (Di martedì 13 luglio 2021) “Più che un cambiamento politico, la prima preoccupazione per i cubani in questo momento è trovare qualcosa da mangiare”. Lo dice ad Huffpost da Antonella Mori, Head dell’ISPI per l’area latino americana. Da domenica proteste contro il governo di Miguel Díaz-Canel. L’accentuarsi della crisi economica sta negando la possibilità di accedere ai beni di prima necessità a gran parte della popolazione, senza cibo né medicinali e molto spesso avvolta nel buio causato dai blackout elettrici. Certo, l’eccezionalità degli eventi è chiara: raramente si sono viste manifestazioni di tale portata nell’isola, probabilmente paragonabili solo a quelle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) “Più che un cambiamento politico, la prima preoccupazione per iin questo momento è trovare qualcosa da”. Lo dice ad Huffpost da Antonella Mori, Head dell’ISPI per l’area latino americana. Da domenica proteste contro il governo di Miguel Díaz-Canel. L’accentuarsi della crisi economica sta negando la possibilità di accedere ai beni di prima necessità a gran parte della popolazione, senza cibo né medicinali e molto spesso avvolta nel buio causato dai blackout elettrici. Certo, l’eccezionalità degli eventi è chiara: raramente siviste manifestazioni di tale portata nell’isola, probabilmente paragonabili solo a quelle ...

zazoomblog : I cubani non hanno da mangiare. Yoani Sanchez denuncia: “Ci sono morti feriti arrestati e desaparecidos - #cubani… - senhor_destruid : @DSantanche ok il regime una l´hai azzeccata ma per il resto non hai capito un cazzo, lasciatelo dire va. Cuba vi é… - MatKan7 : @imballoionico A dir la verità molti cubani difendono Cuba... Sebbene mi scappano e vorrebbero una Cuba migliore, n… - gurulku : RT @PMO_W: Egregio @EnricoLetta, questa è la sua responsabile Esteri che si accoda al fascista @marcorubio e che non ha proferito mai parol… - ArturoSesler : @ritadallachiesa Da sempre e' cosi'. A me hanno sequestrato un tablet, per non farlo usare da ragazzi cubani. -