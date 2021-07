I Cdc non hanno ammesso che sono stati ricoverati più giovani a causa del vaccino che della Covid-19 (Di martedì 13 luglio 2021) Il 30 giugno 2021 è stata pubblicata su Facebook un’immagine contenente il testo, in inglese, «Non fa notizia: i funzionari dei Cdc Centers for Disease Control, l’agenzia di salute pubblica del governo statunitense ammettono che ci sono più ricoveri di giovani a causa del vaccino che a causa del vero virus Covid – incluso un enorme numero di problemi cardiaci riportati». Si tratta di una notizia falsa. L’immagine è lo screenshot del titolo di un articolo pubblicato il 26 giugno 2021 dal sito The Gateway Pundit, che NewsGuard definisce «un sito di estrema destra che pubblica ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 luglio 2021) Il 30 giugno 2021 è stata pubblicata su Facebook un’immagine contenente il testo, in inglese, «Non fa notizia: i funzionari dei Cdc Centers for Disease Control, l’agenzia di salute pubblica del governo statunitense ammettono che cipiù ricoveri didelche adel vero virus– incluso un enorme numero di problemi cardiaci riportati». Si tratta di una notizia falsa. L’immagine è lo screenshot del titolo di un articolo pubblicato il 26 giugno 2021 dal sito The Gateway Pundit, che NewsGuard definisce «un sito di estrema destra che pubblica ...

