I casi della giovane Miss Fisher: il telefilm sulla detective torna in tv con l’ultimo appuntamento (Di martedì 13 luglio 2021) Martedì 13 luglio 2021 il canale di Rai 2 continua a proporre in prima tv assoluta, i casi avventurosi di una detective nipote d’arte. I casi della giovane Miss Fisher – Scuola di cucina con delitto torna in onda alle ore 21:20, quando la giovane detective Miss Peregrine Fisher nell’ultimo episodio sarà alle prese con caso nuovo di zecca da risolvere nel contesto di una scuola di alta cucina. Le anticipazioni del quarto appuntamento ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 luglio 2021) Martedì 13 luglio 2021 il canale di Rai 2 continua a proporre in prima tv assoluta, iavventurosi di unanipote d’arte. I– Scuola di cucina con delittoin onda alle ore 21:20, quando laPeregrinenelepisodio sarà alle prese con caso nuovo di zecca da risolvere nel contesto di una scuola di alta cucina. Le anticipazioni del quarto...

