I 99 Posse condannati dopo le frasi contro Salvini, le dichiarazioni dei legali (Di martedì 13 luglio 2021) I 99 Posse condannati dopo alcune frasi pronunciate contro Matteo Salvini alla vigilia di una sua visita nella città di Napoli. Era il 2015 e i componenti della band partenopea avevano invitato i follower a respingere il leader della Lega, definendo Salvini con la parola “lota”, un vocabolo offensivo nel dialetto napoletano. I 99 Posse condannati con pena sospesa Nel 2015, in effetti, Matteo Salvini aveva pubblicato su Facebook l’annuncio di una “querela per insulti e minacce di vario tipo”, riferendosi proprio a ciò ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021) I 99alcunepronunciateMatteoalla vigilia di una sua visita nella città di Napoli. Era il 2015 e i componenti della band partenopea avevano invitato i follower a respingere il leader della Lega, definendocon la parola “lota”, un vocabolo offensivo nel dialetto napoletano. I 99con pena sospesa Nel 2015, in effetti, Matteoaveva pubblicato su Facebook l’annuncio di una “querela per insulti e minacce di vario tipo”, riferendosi proprio a ciò ...

Advertising

LordOfRings69 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Offese e minacce per impedire un comizio di Salvini: i teppisti 99 Posse condannati a 8.000 euro per diffamazione: htt… - Mario48440912 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Offese e minacce per impedire un comizio di Salvini: i teppisti 99 Posse condannati a 8.000 euro per diffamazione: htt… - RaffaLorr : RT @POPOLOdiTWlTTER: Offese e minacce per impedire un comizio di Salvini: i teppisti 99 Posse condannati a 8.000 euro per diffamazione: htt… - assaloni : RT @POPOLOdiTWlTTER: Offese e minacce per impedire un comizio di Salvini: i teppisti 99 Posse condannati a 8.000 euro per diffamazione: htt… - Esterin62237737 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Offese e minacce per impedire un comizio di Salvini: i teppisti 99 Posse condannati a 8.000 euro per diffamazione: htt… -