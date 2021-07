Hyundai Bayon in anteprima | non chiamatela Kona “junior”HDblog it

(Di martedì 13 luglio 2021) Abbiamo provato inla nuova, ecco come è andata e quali sono i suoi punti di forzaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

motoblog : Hyundai Bayon Mild Hybrid: le caratteristiche del piccolo SUV dal design ricercato - QuotidianoMotor : Hyundai Bayon Mild Hybrid: le caratteristiche del piccolo SUV dal design ricercato - Caterinadiiorgi : Hyundai Bayon Mild Hybrid: le caratteristiche del piccolo SUV dal design ricercato - infoiteconomia : Hyundai Bayon hybrid, la novità della Casa - AUTOilmensile : #Hyundai Bayon, come va su strada ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Bayon

Nei concessionari ormai da poco più di un mese la nuovarappresenta la risposta della casa automobilistica coreana a tutti coloro che cercano un B - SUV compatto ma, allo stesso tempo, dotato di tanto spazio sia nel bagagliaio che per chi ...... ha detto Crespi a FormulaPassion.it a margine di una prova su strada con il modello. ... ' Non posso fornire i dettagli su quello che sta facendoper le nuove tecnologie, ma è naturale ...Nei concessionari ormai da poco più di un mese la nuova Hyundai Bayon rappresenta la risposta della casa automobilistica coreana a tutti coloro che cercano un B-SUV compatto ma, allo stesso tempo, ...Il mercato cambia: tre anni fa l’elettrico valeva 2000 vetture all’anno, quest’anno si avvicinerà alle 100 mila; noi di Hyundai non avevamo una vettura in questo mercato, ora ne abbiamo almeno tre. Pe ...