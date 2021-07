How to Be a Latin Lover: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 13 luglio 2021) How to Be a Latin Lover: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3 Questa sera, martedì 13 luglio 2021, su Rai 3 alle 21.20 va in onda in prima visione il film How to Be a Latin Lover, una commedia del 2017, diretta da Ken Marino, con Eugenio Derbez e Salma Hayek. Il film segue le vicende di un uomo che ha trascorso tutta la sua vita sposato con una ricca donna più anziana di lui che lo ha viziato e quando lei lo caccia di casa, deve reinventarsi e farcela da solo. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming How to Be a ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) How to Be a: trama, cast, trailer e streaming delsu Rai 3 Questa sera, martedì 13 luglio 2021, su Rai 3 alle 21.20 va in onda in prima visione ilHow to Be a, una commedia del 2017, diretta da Ken Marino, con Eugenio Derbez e Salma Hayek. Ilsegue le vicende di un uomo che ha trascorso tutta la sua vita sposato con una ricca donna più anziana di lui che lo ha viziato e quando lei lo caccia di casa, deve reinventarsi e farcela da solo. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming How to Be a ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai3 la commedia “How to Be a Latin Lover” – Prima visione Tv - SpettacolandoTv : #Howtobealatinlover | questa sera in prima tv su Rai 3 -