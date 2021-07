Hongla: «Il Verona ha fatto di tutto per avermi. Su Cristiano Ronaldo…» (Di martedì 13 luglio 2021) Martin Hongla, nuovo acquisto del Verona, si è presentato in conferenza stampa: le sue prima parole in maglia gialloblù CARATTERISTICHE – «Ho molte qualità: mi piace giocare a calcio, mi piace avere la palla. Voglio lavorare sempre, soltanto così si può migliorare. La società ha mostrato grande interesse per me: hanno fatto di tutto per avermi, in due o tre settimane di trattative serrate, e sono contento di essere qui. Il gruppo è ottimo, ha ottime qualità». SERIE A – «Ho seguito le partite della scorsa stagione: ho visto una squadra molto forte. Qui ci sono grandi club come Milan o Juventus: ora ci ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Martin, nuovo acquisto del, si è presentato in conferenza stampa: le sue prima parole in maglia gialloblù CARATTERISTICHE – «Ho molte qualità: mi piace giocare a calcio, mi piace avere la palla. Voglio lavorare sempre, soltanto così si può migliorare. La società ha mostrato grande interesse per me: hannodiper, in due o tre settimane di trattative serrate, e sono contento di essere qui. Il gruppo è ottimo, ha ottime qualità». SERIE A – «Ho seguito le partite della scorsa stagione: ho visto una squadra molto forte. Qui ci sono grandi club come Milan o Juventus: ora ci ...

