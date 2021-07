«Ho fatto la Cam Girl e vi spiego perché mi sono anche divertita» (Di martedì 13 luglio 2021) Cam Girl: lavoro, sollazzo o necessità? «Tutto questo o anche niente. Fare la Cam Girl può diventare una professione, che afferisce al mondo del porno, e una può farlo per scelta, per divertimento o anche per necessità, perché ha bisogno di portare il pane a casa. Certo, è una realtà che espone al facile giudizio, ma quando mi ci sono avvicinata l’ho necessariamente accantonato». Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) Cam Girl: lavoro, sollazzo o necessità? «Tutto questo o anche niente. Fare la Cam Girl può diventare una professione, che afferisce al mondo del porno, e una può farlo per scelta, per divertimento o anche per necessità, perché ha bisogno di portare il pane a casa. Certo, è una realtà che espone al facile giudizio, ma quando mi ci sono avvicinata l’ho necessariamente accantonato».

