Harrison Ford a 79 anni è ancora Indiana Jones | il duro dal cuore d’oro

(Di martedì 13 luglio 2021) “Non sono gli, amore, sono i chilometri.” – così, rivolgendosi a Marion ne I predatori dell’arca perduta giustificava il fatto di essere cambiato. Eppure, dida quel primo capitolo della nota saga cinematografica, incentrata sull’archeologo per eccellenza, ne sono passati. Esattamente 40, per essere precisi. Ciononostante,l’eroe che ci ha fatto appassionare alle sue avventure, sempre con quella punta di ironia che ha caratterizzato i suoi personaggi, in particolar modo. Oggi 13 ...

Keanu_Kian : @QueenofSorrow75 ..Harrison Ford?!! ma è lui? - luigi_coronato : RT @ParamountItalia: Speriamo di poterlo rivedere presto nei panni di Indiana #HarrisonFord #IndianaJones - pao986 : RT @QueenofSorrow75: 79 anni ed essere sempre un gran figo. Buon compleanno ad Harrison Ford ?? - ReiKashino : RT @QueenofSorrow75: 79 anni ed essere sempre un gran figo. Buon compleanno ad Harrison Ford ?? - QueenofSorrow75 : 79 anni ed essere sempre un gran figo. Buon compleanno ad Harrison Ford ?? -

Oggi Harrison Ford compie 79 anni e ne approfittiamo per ricordare alcuno dei suoi ruoli più famosi: impossibile non conoscerli. Nonostante abbia recitato in alcuni dei maggiori film usciti negli ultimi 50 anni, vera stella del cinema mondiale che celebriamo oggi.