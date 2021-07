Hamilton contro gli insulti razzisti ai giocatori inglesi (Di martedì 13 luglio 2021) Domenica sera 11 luglio, si è giocata la finale di Euro 2020. Le squadre che si contendevano il prestigioso e quanto mai desiderato trofeo, erano Italia e Inghilterra. Gli Azzurri hanno trionfato contro gli inglesi ai calci di rigore. Dopo la partita si è verificato uno spiacevole episodio di razzismo nei confronti dei giocatori della Nazionale inglese. Hamilton contro gli insulti razzisti, si è espresso sui propri canali social. Episodi razzisti dopo la finale di Euro 2020 Hamilton contro il razzismo in campo: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Domenica sera 11 luglio, si è giocata la finale di Euro 2020. Le squadre che si contendevano il prestigioso e quanto mai desiderato trofeo, erano Italia e Inghilterra. Gli Azzurri hanno trionfatogliai calci di rigore. Dopo la partita si è verificato uno spiacevole episodio di razzismo nei confronti deidella Nazionale inglese.gli, si è espresso sui propri canali social. Episodidopo la finale di Euro 2020il razzismo in campo: ...

Advertising

pietweh : SE INSIDE PERDE CONTRO HAMILTON NON RISPONDERÒ PIÙ DELLE MIE AZIONI - PenelopeVr46 : @F1 @LewisHamilton la Commissione Hamilton? Questo è solo l'inizio?? a noi sembra piuttosto una Inquisizione contr… - infoitsport : FOTO Razzismo dilagante contro Rashford, Sancho e Saka: scende in campo Hamilton - cn1926it : Razzismo dilagante contro #Rashford, #Sancho e #Saka: scende in campo Hamilton - infoitsport : Euro 2020, anche Hamilton contro i razzisti -