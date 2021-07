Guenda Goria e Mirko Gancitano | al via “Promuoviamo l’Italia” | il progetto on the road alla scoperta delle bellezze della nostra penisola

(Di martedì 13 luglio 2021), al via: ilon the. Una splendida iniziativa, quella lanciata da. Si tratta di, ilon the, die ...

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

Da nord a sud. Sempre insieme, sempre in giro per l'Italia. 'Con una Panda stiamo girando il Paese on the road':e Mirko , fidanzati da alcuni mesi, adesso raccontano su RTL102.5 News le emozioni di un viaggio lunghissimo. La loro storia è iniziata diversi mesi fa, subito dopo il Gf vip di(a ...La madre dimostra ai suoi followers di trovarsi in un albergo di Bologna per un motivo ben preciso. Maria Teresa afferma di essere stata tentata dal fare qualcosa del tutto inaspettato: ...Insieme a lei c’è stata anche sua figlia Guenda, nata dalla relazione con il giornalista sportivo Amedeo Goria. Con quest’ultimo Maria Teresa ha messo al mondo anche il secondogenito, Gian Amedeo. La ...Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo la nuova edizione di Temptation Island. Tommaso Eletti ha risposto alle critiche ricevute durante le ...