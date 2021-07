Gruppo Volkswagen - L'ad Diess: "Cupra? Vende già più di Alfa Romeo" (Di martedì 13 luglio 2021) "Cupra, con i suoi modelli emozionali costruiti sulla piattaforma tecnologica Volkswagen Mqb, sta già Vendendo più dell'Alfa Romeo e rapidamente crescendo sia nella qualità sia nella quantità delle vendite". Firmato: Herbert Diess. Non un pinco pallino qualunque, ma l'amministratore delegato del Gruppo Volkswagen. Che proprio in virtù dei risultati ottenuti durante il suo primo mandato, si presentava oggi alla presentazione del piano "New Auto" fresco di un rinnovo fino al 2025 annunciato soltanto tre giorni fa. Una sottolineatura. Inquadrata in questa ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 luglio 2021) ", con i suoi modelli emozionali costruiti sulla piattaforma tecnologicaMqb, sta giàndo più dell'e rapidamente crescendo sia nella qualità sia nella quantità delle vendite". Firmato: Herbert. Non un pinco pallino qualunque, ma l'amministratore delegato del. Che proprio in virtù dei risultati ottenuti durante il suo primo mandato, si presentava oggi alla presentazione del piano "New Auto" fresco di un rinnovo fino al 2025 annunciato soltanto tre giorni fa. Una sottolineatura. Inquadrata in questa ...

