Griezmann-Juventus, l’aiuto arriva dai tifosi dell’Atletico Madrid (Di martedì 13 luglio 2021) I tifosi dell’Atletico Madrid via social respingono l’idea di un ritorno di Griezmann. La Juventus resta alla porta Non c’è pace per Antoine Griezmann. L’attaccante francese del Barcellona, nel mirino della Juve da tempo, è finito al centro delle polemiche social. Da ieri su Twitter sta spopolando l’hashtag #Griezmannnotequeremos, ovvero “Griezmann, non ti vogliamo“. A lanciarlo sono stati i tifosi dell’Atletico Madrid che respingono la possibilità di un ritorno di Griezmann dopo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Ivia social respingono l’idea di un ritorno di. Laresta alla porta Non c’è pace per Antoine. L’attaccante francese del Barcellona, nel mirino della Juve da tempo, è finito al centro delle polemiche social. Da ieri su Twitter sta spopolando l’hashtag #notequeremos, ovvero “, non ti vogliamo“. A lanciarlo sono stati iche respingono la possibilità di un ritorno didopo ...

