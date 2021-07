Green pass per entrare al ristorante in Italia? Regioni in pressing, Toti: «Favorevoli a misure francesi» (Di martedì 13 luglio 2021) Utilizzare il Green pass in Italia per ristoranti, bar e mezzi pubblici come in Francia? Una strategia che ha aperto il dibattito nel nostro Paese che in questi giorni sta vivendo una prima... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 luglio 2021) Utilizzare ilinper ristoranti, bar e mezzi pubblici come in Francia? Una strategia che ha aperto il dibattito nel nostro Paese che in questi giorni sta vivendo una prima...

Advertising

RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - AlessiaMorani : Dobbiamo farlo anche in Italia: questo provvedimento è ineludibile se vogliamo sconfiggere davvero la pandemia. Gre… - PicchioRocca : RT @LaPravdania: essersi fatti una puntura non è garanzia ideologica. bastano cinque col green pass per fare la spesa a 30 senza ?? Che il s… - anubi_matt : RT @globalistIT: -