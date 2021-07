Green pass per andare al bar come in Francia? Il governo ci pensa (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Macron ieri sera, ora anche l’Italia potrebbe valutare l’utilizzo del Green pass non solo per gli spostamenti ma anche per tutte le attività ricreative e culturali, dall’accesso ai ristoranti e bar fino a quello agli stadi e cinema. La misura è stata già promossa e suggerita al Ministero della Salute dal consigliere di Speranza, Walter Ricciardi. E, dalle parti di Lungotevere Ripa fanno sapere che “sono in corso valutazioni complessive su tutti gli aspetti di controllo della pandemia, e l’utilizzo del Green pass è uno di questi”. Ma facciamo un passo indietro per capire il perché di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Macron ieri sera, ora anche l’Italia potrebbe valutare l’utilizzo delnon solo per gli spostamenti ma anche per tutte le attività ricreative e culturali, dall’accesso ai ristoranti e bar fino a quello agli stadi e cinema. La misura è stata già promossa e suggerita al Ministero della Salute dal consigliere di Speranza, Walter Ricciardi. E, dalle parti di Lungotevere Ripa fanno sapere che “sono in corso valutazioni complessive su tutti gli aspetti di controllo della pandemia, e l’utilizzo delè uno di questi”. Ma facciamo uno indietro per capire il perché di ...

