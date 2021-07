Green Pass obbligatorio, ecco come si sono organizzati i Paesi Europei (Di martedì 13 luglio 2021) Green Pass obbligatorio per entrare in ristoranti, cinema e musei, ecco come i Paesi Europei stanno gestendo il ritorno alla normalità L’Europa inizia una nuova sfida contro la variante Delta, per evitare il propagare dei contagi i Paesi spingono sulla vaccinazione, ecco dov’è obbligatorio mostrare il Green Pass per avere accesso a luoghi pubblici o altri servizi. Francia Il Presidente Macron ha disposto che chi non si vaccinerà non avrà accesso a caffè (da inizio agosto), ... Leggi su zon (Di martedì 13 luglio 2021)per entrare in ristoranti, cinema e musei,stanno gestendo il ritorno alla normalità L’Europa inizia una nuova sfida contro la variante Delta, per evitare il propagare dei contagi ispingono sulla vaccinazione,dov’èmostrare ilper avere accesso a luoghi pubblici o altri servizi. Francia Il Presidente Macron ha disposto che chi non si vaccinerà non avrà accesso a caffè (da inizio agosto), ...

RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - AlessiaMorani : Dobbiamo farlo anche in Italia: questo provvedimento è ineludibile se vogliamo sconfiggere davvero la pandemia. Gre… - Pattizia6 : RT @GiorgiaMeloni: L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la reali… - Donati7Nicola : RT @GiorgiaMeloni: L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la reali… -