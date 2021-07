Green pass bar e ristoranti, Fiepet : “situazione attuale non lo richiede’ (Di martedì 13 luglio 2021) “Abbiamo ripreso a lavorare da un mese, lasciateci prendere respiro”. Così Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti commenta con l’Adnkronos un’eventuale ipotesi di un Green pass ‘alla francese’ ovvero per frequentare bar, ristoranti, treni o aerei, ovvero tutti i luoghi di socialità, come deciso in Francia dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron a partire da agosto per contrastare la variante Delta del covid. “Siamo in piena estate e si vive all’aperto, anche le norme che hanno consentito di allargare gli spazi all’aperto fanno sì che la maggior parte dei locali viva all’esterno e quindi – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) “Abbiamo ripreso a lavorare da un mese, lasciateci prendere respiro”. Così Giancarlo Banchieri, presidente diConfesercenti commenta con l’Adnkronos un’eventuale ipotesi di un‘alla francese’ ovvero per frequentare bar,, treni o aerei, ovvero tutti i luoghi di socialità, come deciso in Francia dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron a partire da agosto per contrastare la variante Delta del covid. “Siamo in piena estate e si vive all’aperto, anche le norme che hanno consentito di allargare gli spazi all’aperto fanno sì che la maggior parte dei locali viva all’esterno e quindi – ...

