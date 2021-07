Grandi navi a Venezia | ok del Cdm | da agosto spostate a Marghera

(Di martedì 13 luglio 2021) Bastain laguna : i natanti di dimensioni superiori alle 25mila tonnellate dasaranno. Il Consiglio dei ministri ha dato l' ok al decreto pere insieme ...

Advertising

dariofrance : A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approva… - Corriere : Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» - repubblica : Venezia: dal 1 agosto stop alle grandi navi davanti a S.Marco e sul canale della Giudecca - ilnautilus : Venezia: Giovannini, stop a grandi navi Ma anche interventi strutturali e sistemici a tutela della laguna, del ter… - paninoelistino : Basta grandi navi a spasso, devastando, la fragile bellezza di Venezia. Evviva, finalmente! Ci voleva Draghi. Le gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi navi

Rai News

Una giornata storica oggi . Dopo anni d'attesa di tutto il mondo non passeranno piùdavanti a San Marco e nel Canale della Giudecca a Venezia. Una decisione importante, ci saranno risarcimenti per chi subisce danni da questa decisione ma l'Italia volta pagina" così il ...La decisione di bloccare lein alcune zone di Venezia è stata commentata dal ministro Dario Franceschini: le sue parole. Argomenti trattatia Venezia, la decisionea Venezia, rapporto con le ...Dal primo agosto le grandi navi non potranno più transitare davanti a San Marco e sul canale della Giudecca. Lo stabilisce il decreto legge ...Dal primo agosto sarà inibito il traffico alle imbarcazioni di stazza superiore alle 25mila tonnellate, che saranno spostate a Marghera ...