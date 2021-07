Grande Fratello Vip, i primi cinque nomi ufficiali della sesta edizione (Di martedì 13 luglio 2021) Si lavora per la quinta edizione del Grande Fratello Vip Mancano ancora molte settimane all’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe prendere il via da metà settembre. Da mesi, però, Alfonso Signorini e gli autori del reality show sono alla ricerca dei nuovi personaggi famosi che entreranno nella casa più spiata d’Italia. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 13 luglio 2021) Si lavora per la quintadelVip Mancano ancora molte settimane all’avviodelVip che dovrebbe prendere il via da metà settembre. Da mesi, però, Alfonso Signorini e gli autori del reality show sono alla ricerca dei nuovi personaggi famosi che entreranno nella casa più spiata d’Italia. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ItaliaViva : Io non credo che la politica sia seguire i sondaggi. Questo meccanismo è quello del Grande Fratello, non porta alle… - ilCR7diPalermo : @AntoDamiano1996 Peraltro Veronica Ciardi, ex protagonista di un edizione del Grande Fratello risalente a una decina d'anni fa - infoitsport : Grande Fratello, Federico Bernardeschi dopo il trionfo Euro 2020 sposa Veronica Ciardi - FinoAllaFine___ : @juanito92e Però poi festeggiano il primo scemo che vince il Grande Fratello e spendono lo stipendio di papà e mamma nei televoti. - infoitsport : Grande Fratello: Federico Bernardeschi, dopo il trionfo a Euro 2020, sposa Veronica Ciardi -