Gran Turismo e Fanatec insieme per la creazione di nuove periferiche (Di martedì 13 luglio 2021) Fanatec, marchio leader nell'hardware per corse simulate, ha annunciato una nuova collaborazione con Gran Turismo per lo sviluppo di nuove periferiche che utilizzeranno tecnologie avanzate di force feedback. L'azienda di hardware per corse simulate ha dichiarato che la collaborazione "punta a ridurre il divario tra corse simulate e reali". Attualmente non ci sono ulteriori informazioni su questi nuovi accessori e inoltre potrebbero uscire in concomitanza con Gran Turismo 7, nuovo capitolo in via di sviluppo. "Per molti anni Kazunori Yamauchi ha esplorato ...

