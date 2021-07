Gran Turismo 7 e Fanatec insieme per dei nuovi volanti PS5 – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) Fanatec ha annunciato di aver avviato una collaborazione con la serie Gran Turismo per lanciare dei nuovi volanti per il settimo capitolo.. Fanatec produrrà dei nuovi volanti per Gran Turismo 7, che faranno sfoggio di nuove tecnologie avanzate di force feedback. L’annuncio è stato dato direttamente sul sito ufficiale della serie automobilistica di Sony, dove si parla di un accordo raggiunto il 28 giugno. Stando a Fanatec questa collaborazione “punta a ridurre il divario tra corse simulate e reali”. ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021)ha annunciato di aver avviato una collaborazione con la serieper lanciare deiper il settimo capitolo..produrrà deiper7, che faranno sfoggio di nuove tecnologie avanzate di force feedback. L’annuncio è stato dato direttamente sul sito ufficiale della serie automobilistica di Sony, dove si parla di un accordo raggiunto il 28 giugno. Stando aquesta collaborazione “punta a ridurre il divario tra corse simulate e reali”. ...

