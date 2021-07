Gran Turismo 7 | beta sul sito PlayStation

(Di martedì 13 luglio 2021) Suufficialespunta una versionetest di7 La strada che porta a7 è ancora lunga. Il lancio, inizialmente previsto per il 2021, è stato rinviato al 2022, e fino ad oggi non avevamo indicazioni più specifiche. Ma ora sembra che qualcosa si stia muovendo. Se l’arrivo del titolo completo infatti è ancora distante, potrebbe avvicinarsi invece il momento in cui scatterà il semaforo verde per una versionetest. L’indizio, che è praticamente una prova, arriva direttamente ...

Non facciamoci illusioni: la strada che porta a7 è ancora lunga, e soprattuto va percorsa con ritmi da utilitaria più che da spider. Sappiamo che il lancio, inizialmente previsto per il 2021, è stato rinviato al 2022 , e fino ad oggi ..