Governare il futuro. Donald Trump chiede i danni ai social network

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 luglio 2021) L’ex Presidente degli Stati Uniti d’Americaha appena promosso una class action contro Google e YouTube, Facebook e Twitter. È un’iniziativa che, comunque vada, farà discutere. Probabilmente è la prima volta che accade nella storia degli Stati Uniti d’America: un ex Presidente, per di più titolare di un impero economico con pochi rivali, che propone una class action, il procedimento nato per difendere i consumatori contro le violazioni dei big dei mercati. È l’ultima reazione in ordine di tempo alle decisioni assunte da Facebook, Google e Twitter di spegnere gli account dell’ex inquilino della casa bianca dopo i fatti di Capitol Hill. Gli ...