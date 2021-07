Globo d'Oro 2021, ecco la terna dei finalisti: da Emma Dante al Commissario Ricciardi (Di martedì 13 luglio 2021) La stampa estera in Italia è pronta a premiare il cinema italiano. L'appuntamento è per il 30 settembre presso la suggestiva cornice di Villa Aurelia al gianicolo, dove si svolgerà la sessantunesima ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) La stampa estera in Italia è pronta a premiare il cinema italiano. L'appuntamento è per il 30 settembre presso la suggestiva cornice di Villa Aurelia al gianicolo, dove si svolgerà la sessantunesima ...

Advertising

princestone20 : RT @AlbertoFuschi: Il Commissario Ricciardi, Speravo de morì prima e Suburra la serie nella nomination del Globo D’Oro come miglior serie t… - AlbertoFuschi : Il Commissario Ricciardi, Speravo de morì prima e Suburra la serie nella nomination del Globo D’Oro come miglior se… - Kiaretta92 : Il commissario Ricciardi nella terna finale per il Globo d'oro, che bella notizia ?????? - justashefanigrl : RT @Serenahvabbe: È presente in tre film a #Cannes2021 , sta girando nel frattempo un suo film, e ora è candidata al Globo D’oro (che ha vi… - Serenahvabbe : È presente in tre film a #Cannes2021 , sta girando nel frattempo un suo film, e ora è candidata al Globo D’oro (che… -