Gli Usa perdono ancora: ko con l'Australia (Di martedì 13 luglio 2021) Suona l'allarme nel Dream Team del basket. Dopo la Nigeria, gli Usa perdono ancora e questa volta contro l'Australia nella seconda amichevole in preparazione alle Olimpiadi di Tokyo. Un risultato che, se da un lato pone seri interrogativi sulla presunta invincibilità del team di Popovich, dall'altro mette in guardia l'Italia, opposta proprio all'Australia, oltre a Nigeria e Germania, nel girone olimpico. Gli Usa perdono ancora: come si spiega la seconda sconfitta? Le palle perse hanno influito non poco sulla seconda sconfitta patita dagli americani che sono letteralmente crollati nel ...

